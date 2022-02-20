Совет при президенте раскритиковал проект, регулирующий совместные поездки

Новости

ЛНР: За четыре дня ВСУ более 150 раз нарушили режим прекращения огня 19:29
В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы 19:15
"Золушка" с чернокожим геем в роли феи лидирует в голосовании "Оскара" 19:08
В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР 18:41
Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе 18:31
В России выросли траты на постковидную диагностику 18:07
Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина 16:29
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина 16:18
Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут" 16:11
Путин встретится в Москве с премьер-министром Пакистана 16:10
Песков: Россия не хочет говорить слово "война" 15:58
Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы 15:55
Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина 15:44
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику 15:36
В Воронежской области введен режим ЧС 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 19:22
Рубрика: Власть

Совет при президенте раскритиковал проект, регулирующий совместные поездки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства, возглавляемый Павлом Крашенинниковым, не поддержал законопроект, регулирующий работу сервисов для совместных поездок. Через эти сервисы водители ищут пассажиров-попутчиков, которым надо точно туда же.

Речь, как правило, о дальних поездках, когда граждане находят друг друга через специальные электронные сервисы и отправляются в совместное путешествие. Это может быть как дорога на юг, так и просто поездка в другой город по делам. У каждого - по своим. И нет, это не такси. Водителю тоже надо туда ехать, и он берет попутчиков, чтобы компенсировать расходы или просто не скучать в дороге.

Фото: РИА Новости
В чьей власти сносить без суда самовольные постройки на госземле

"Сервисы совместных поездок пользуются популярностью у граждан, - говорит Павел Крашенинников. - Они помогают пассажирам найти попутный автомобиль и недорого добраться до места назначения, а водителям - компенсировать часть затрат на поездку. Однако, по мнению совета, разработчики в рассматриваемом законопроекте стремятся вместо урегулирования отношений в данной сфере и защиты прав обеих сторон лишь поставить под жесткий государственный контроль повседневные отношения по перевозке, которые уже в достаточной степени урегулированы нормами и принципами гражданского права".

Законопроект о совместных поездках, помимо прочего, ужесточает требования к водителям. Например, авторы проекта предложили запретить перевозчику свободно определять стоимость поездки и обсуждать ее с попутчиком.

Вместо этого предлагается законодательно определить предельно допустимый размер компенсации затрат автовладельца. В свою очередь совет не увидел в пояснениях авторов убедительных доводов, что такая инициатива нужна в принципе.

Сервисы совместных поездок помогают водителю найти попутчиков и компенсировать расходы на дорогу. Надо ли здесь ужесточать правила? 

"Из пояснительной записки к представленному проекту невозможно установить, почему его разработка должна быть признана необходимой, - отметил Павел Крашенинников. - Да, существуют нелегальные перевозчики, осуществляющие коммерческую деятельность под видом совместных поездок с попутчиками. Однако это не свидетельствует о том, что для упорядочения перевозок попутчиков, совершаемых время от времени, требуется целенаправленное и обширное дополнение действующего гражданского законодательства".

Власть Работа власти Госуправление Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения
Россия и Беларусь продолжат проверку сил реагирования Союзного государства
Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу
В Воронежской области введен режим ЧС
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД