Совет при президенте раскритиковал проект, регулирующий совместные поездки

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства, возглавляемый Павлом Крашенинниковым, не поддержал законопроект, регулирующий работу сервисов для совместных поездок. Через эти сервисы водители ищут пассажиров-попутчиков, которым надо точно туда же.

Речь, как правило, о дальних поездках, когда граждане находят друг друга через специальные электронные сервисы и отправляются в совместное путешествие. Это может быть как дорога на юг, так и просто поездка в другой город по делам. У каждого - по своим. И нет, это не такси. Водителю тоже надо туда ехать, и он берет попутчиков, чтобы компенсировать расходы или просто не скучать в дороге.

"Сервисы совместных поездок пользуются популярностью у граждан, - говорит Павел Крашенинников. - Они помогают пассажирам найти попутный автомобиль и недорого добраться до места назначения, а водителям - компенсировать часть затрат на поездку. Однако, по мнению совета, разработчики в рассматриваемом законопроекте стремятся вместо урегулирования отношений в данной сфере и защиты прав обеих сторон лишь поставить под жесткий государственный контроль повседневные отношения по перевозке, которые уже в достаточной степени урегулированы нормами и принципами гражданского права".

Законопроект о совместных поездках, помимо прочего, ужесточает требования к водителям. Например, авторы проекта предложили запретить перевозчику свободно определять стоимость поездки и обсуждать ее с попутчиком.

Вместо этого предлагается законодательно определить предельно допустимый размер компенсации затрат автовладельца. В свою очередь совет не увидел в пояснениях авторов убедительных доводов, что такая инициатива нужна в принципе.

Сервисы совместных поездок помогают водителю найти попутчиков и компенсировать расходы на дорогу. Надо ли здесь ужесточать правила?

"Из пояснительной записки к представленному проекту невозможно установить, почему его разработка должна быть признана необходимой, - отметил Павел Крашенинников. - Да, существуют нелегальные перевозчики, осуществляющие коммерческую деятельность под видом совместных поездок с попутчиками. Однако это не свидетельствует о том, что для упорядочения перевозок попутчиков, совершаемых время от времени, требуется целенаправленное и обширное дополнение действующего гражданского законодательства".