Ученые сказали, сколько кофе нужно выпивать, чтобы жить дольше

В ходе исследования ученым удалось установить точное число чашек кофе, которое нужно пить ежедневно, чтобы снизить риск преждевременной смерти, пишет The Sun.

Эксперимент проходил на протяжении 11 лет, за это время ученые обнаружили, что у тех, кто выпивал три чашки кофе каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже. Также была выявлена связь с потреблением этого объема кофе и улучшением общих показателей здоровья. В частности, обнаружилось, что у участвующих в исследовании людей был на 17% снижен риск умереть от сердечных заболеваний и на 21% - от инсульта.

Один из авторов исследования, доктор Пал Маурович-Хорват, рассказал, что ученые использовали МРТ для анализа влияния регулярного употребления кофе на структуру и работу сердца. "Мы обнаружили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца, и предположили, что оно может замедлить его возрастные изменения", - пояснил он.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что положительные результаты относятся только к тем, кто пил свежемолотый кофе, а не растворимый. Также был сделан вывод, что польза кофе для здоровья, вероятнее всего, связана не с кофеином, а содержащимися в нем антиоксидантами, цитирует сообщение ИноСМИ.

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