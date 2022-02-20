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20.02.2022 19:59
Рубрика: Общество

Ученые сказали, сколько кофе нужно выпивать, чтобы жить дольше

Текст: Нина Егоршева
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В ходе исследования ученым удалось установить точное число чашек кофе, которое нужно пить ежедневно, чтобы снизить риск преждевременной смерти, пишет The Sun.

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Эксперимент проходил на протяжении 11 лет, за это время ученые обнаружили, что у тех, кто выпивал три чашки кофе каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже. Также была выявлена связь с потреблением этого объема кофе и улучшением общих показателей здоровья. В частности, обнаружилось, что у участвующих в исследовании людей был на 17% снижен риск умереть от сердечных заболеваний и на 21% - от инсульта.

Один из авторов исследования, доктор Пал Маурович-Хорват, рассказал, что ученые использовали МРТ для анализа влияния регулярного употребления кофе на структуру и работу сердца. "Мы обнаружили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца, и предположили, что оно может замедлить его возрастные изменения", - пояснил он.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что положительные результаты относятся только к тем, кто пил свежемолотый кофе, а не растворимый. Также был сделан вывод, что польза кофе для здоровья, вероятнее всего, связана не с кофеином, а содержащимися в нем антиоксидантами, цитирует сообщение ИноСМИ.

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Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.

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