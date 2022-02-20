Украинские военные обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР

Украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой народной республике (ДНР).

За час по поселку Старомихайловка было выпущено 10 мин калибра 120 миллиметров и 24 гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

Село Петровское на юге республики было обстреляно в 01:28 по местному времени (совпадает с московским - прим. ред.). В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 25 выпущенных минах.

Еще одной целью подразделений ВСУ стала Коммунаровка - по ней было выпущено 10 мин.

Тем временем жители Донецка рассказали ТАСС, что в нескольких районах города слышны звуки взрывов. По предварительным данным, разорвалось более двух десятков тяжелых боеприпасов. Украинские силовики обстреливают город из тяжелой артиллерии.