В ДНР зафиксировано 5 диверсий со стороны Украины

С начала эскалации на линии соприкосновения в Донбассе сотрудниками службы было зафиксировано 5 диверсий со стороны Киева. Об этом говорится в официальном заявлении Народной милиции ДНР (НМ ДНР). "С начала эскалации нами зафиксированы 5 диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - прим. "РГ")", - отмечается в заявлении.

Ссылаясь на данные разведки, НМ ДНР предупреждает население республики о планируемых Украиной новых террористических атаках на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан.

"За прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 65 раз с применением 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, выпустив при этом 780 снарядов и мин. Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - подчеркнули представители Народной милиции.

19 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а также о переводе на военный режим работы милиции и ключевых объектов экономики республик.