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20.02.2022 23:22
Рубрика: В мире

В ОБСЕ признали использование тяжелого вооружения в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала применение в Донбассе тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Этот факт признала генеральный секретарь организации Хельга Шмид, правда, так и не указав, кто именно допустил это нарушение.

"СММ ОБСЕ зафиксировала более широкое применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими соглашениями, что привело к быстрому росту сообщений об ущербе и жертвах", - написала Шмид в Twitter. По ее словам, недопустимо подвергать опасности жизни мирных граждан. Генсек ОБСЕ призвала стороны соблюдать режим прекращения огня.

Как ранее обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, "СММ, освещая последние события, делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений". По его словам, Россия будет добиваться, чтобы миссия называла, кто именно становится инициатором нарушения режима огня и какие цели подвергались атакам. Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - отметил Лавров.

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