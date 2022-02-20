В России выросли траты на постковидную диагностику

Россияне увеличили траты на постковидную диагностику. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", крупного оператора фискальных данных. В частности, отмечается, что объем продаж услуги УЗИ сосудов в частных клиниках в январе 2022 года вырос на 36% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2021 года.

"УЗИ сосудов - средний чек 2594 рублей, на 61% выше уровня 2021 года. Объем продаж в денежном выражении выше на 36%", - цитирует сообщение ТАСС.

По итогам января объем продаж услуги электроэнцефалографии (ЭЭГ) вырос на 33%, средний чек увеличился на 24% - до 1830 рублей. Объем продаж услуги электрокардиографии (ЭКГ) увеличился на 18%, а средний чек на 13% - до 696 рублей. УЗИ сердца стали делать чаще на 14%, средний чек за эту услугу вырос на 9% - до 1439 рублей.

Аналогичным образом заметно подрос спрос и на электронные гаджеты для отслеживания пульса, сердечного ритма и уровня кислорода в организме. Например, продажи пульсоксиметров выросли в январе на 30%, тогда как средний чек покупки уменьшился на 14% - до 2561 рублей.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что постковидный синдром может сохраняться вплоть до года после перенесенного COVID-19 и сопровождаться всевозможным спектром симптомов. По наблюдениям эпидемиолога, примерно у трети пациентов, перенесших ковид, страдает мозг, у многих превалируют жалобы на слабость, бессонницу, раздражительность.