Военкоматы Донбасса из-за резервистов перешли на усиленный режим работы

Военные комиссариаты в Донбассе перешли на работу в усиленном режиме из-за увеличения граждан. 19 февраля в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.

Как сообщает Луганский информационный центр, согласно указу об общей мобилизации в ЛНР призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет.

Документом введен запрет на выезд лиц данной категории за пределы республики.

Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов отметил, что через несколько часов после объявления о призыве на военную службу в мобилизационные пункты прибыли около трех тысяч человек.