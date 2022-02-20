Указ губернатора Воронежской области от 20 февраля 2022 года № 30-у "О введении для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Воронежской области от 29.05.1997 № 3-II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 90 "О Воронежской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области от 20.02.2022 № 4 и в связи с проведением мероприятий по приему и размещению граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий постановляю:

1. Ввести с 14:00 20.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) режим чрезвычайной ситуации.

2. Признать обстановку, сложившуюся на территории Воронежской области, обусловленную значительным количеством прибывающих граждан из приграничных с Воронежской областью территорий и проведением мероприятий по их приему и размещению, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" как чрезвычайную ситуацию регионального характера.

3. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий, привлечь силы и средства Воронежской ТП РСЧС в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 02.10.2015 № 766 "О силах и средствах Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.

4. Границами территории, на которой устанавливается режим чрезвычайной ситуации, определить административную границу Воронежской области.

5. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя председателя правительства Воронежской области В.Б. Попова.

5. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальных районов и городских округов Воронежской области:

5.1. Организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих граждан из приграничных с Воронежской областью территорий и обеспечение всех видов их жизнедеятельности.

5.2. Организовать информирование населения о складывающейся обстановке.

5.3. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на подведомственной территории силы и средства соответствующих звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Воронежской области и заинтересованные организации.

6. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







