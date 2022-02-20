В Воронежской области введен режим ЧС

Правительство Воронежской области ввело режим чрезвычайной ситуации. Мера принята в связи с приемом большого числа беженцев из Донбасса и носит технический характер, сообщили власти.

- Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения. Отсюда тянется и ряд других организационных вопросов: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочередные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное, - рассказали в пресс-службе правительства.

Утром в воскресенье в Воронеж пришел первый поезд с 910 эвакуированными из ДНР. Их разместили в загородном детском лагере. В районе обеда прибыл второй состав. В регионе развернуто 42 пункта временного размещения на 4502 места.