Зачем многие автовладельцы снимают пластиковую накладку с двигателя

Сегодня многие автомобили серийно оснащаются пластиковыми кожухами на двигатель - элементами которые несут одновременно утилитарную и декоративную функцию. Однако некоторые водители избавляются от таких накладок. Разберемся, почему они это делают.

Функционал защитного кожуха силового агрегата обширен. Прежде всего, такая накладка обеспечивает защиту от грязи, пыли и реагентов. Причем защита работает, условно говоря, в двух направлениях. С одной стороны она не пропускает загрязнения к корпусу мотора, а с другой - препятствует распространению подтеков масла и других технологических жидкостей на близлежащие датчики и разъемы.

В то же время такая пластиковая броня - важный элемент шумоизоляции, поскольку частично гасит рокот и вибрации мотора, особенно если речь идет о дизельной и вибронагруженной установке. Именно поэтому многие пластиковые накладки имеют прослойку из звукоизолирующего материала.

Еще одна не самая очевидная особенность такого кожуха - это способность поглощать тепло, которое выделяется во время работы мотора. Иными словами, накладка снижает температуру в подкапотном пространстве, защищая в том числе и ЛКП моторного отсека. В холодное время года крышка в свою очередь удерживает тепло, чем облегчает запуск двигателя после зимней стоянки.

С другой стороны, пластиковая нашлепка участвует в процессе охлаждения мотора. Для этого на ее поверхности предусмотрены технологические отверстия и аэродинамические выемки, по котором поток воздуха, проходящего через радиаторную решетку и фронтальный воздухозаборник, направляется вниз, что помогает охлаждать моторный блок.

Помимо перечисленного, крышка двигателя защищает автовладельца от ожога, который может произойти, если прикоснуться к разогретому корпусу мотора, а систему зажигания - от протекания воды из дренажных каналов при их засорении. Она также несет декоративную функцию, повышая привлекательность и статус автомобиля. И наконец, установка таких кожухов - это своего рода защита от ненужных, по мнению автопроизводителей, манипуляций с машиной, иначе говоря - это сигнал о том, что обслуживать авто следует не в гараже, а на специализированном сервисе.

Зачем водители снимают кожух

Несмотря на все вышеперечисленные аргументы и бонусы, которые обещает пластиковая накладка многие водители снимают ее, относят в гараж или даже продают.

Чаще всего такие действия владельцы объясняют главным образом желанием получить быстрый доступ к обслуживаемым областям мотора, а также намерением наблюдать за его внешним состоянием - отслеживать подтеки масла и антифриза, проверять надежность разъемов датчиков, зазоров у электродов свечей зажигания и общее состояние силовой установки. Причем, как правило, на удаление накладки-"шоры" заботливые хозяева решаются, если их автомобиль не новый и действительно требует повышенного контроля.

В то же время некоторые водители убеждены, что без пластиковой накладки мотор в их автомобиле будет менее склонен к перегреву. Именно поэтому от кожухов любят избавляться летом в южных регионах, действуя, видимо, по принципу "береженого Бог бережет". Ну а кто то снимает кожух, чтобы лучше слышать работающий мотор и определять на слух возможные проблемы.

Что же в итоге? Снимать с мотора защитный кожух имеет смысл тем владельцам, которые обладают достаточными знаниями и опытом по ремонту и обслуживанию машины. И, кстати, не случайно в ряде стран автопроизводители запрещают снимать такие накладки для самостоятельных сервисных и ремонтных манипуляций под угрозой снятия машины с гарантии. Точнее, санкционированы лишь некоторые процедуры - в частности, проверка уровня, долив или замена моторного масла, заправка бачка омывателя стекол и смена перегоревших ламп головного света. Тем самым автокомпании стремятся обезопасить себя от возможных судебных исков, например, в случае удара током от высоковольтных проводов при работающем моторе, ожогов о раскаленные элементы системы впуска, турбину и другие элементы, разогревающиеся в процессе работы двигателя до нескольких сотен градусов.

В России такие санкции со стороны автокомпаний и дилеров, как известно, не предусмотрены. В том числе поэтому у нас имеется так много экспериментаторов, стремящихся держать техническое состояние машины под своим полным контролем и удаляющих кожух двигателя как помеху в их инженерном порыве.