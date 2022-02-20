Захарова оценила сообщение CBS про приказ о "вторжении" на Украину

Западные СМИ не могут согласовать между собой, как "освещать" кризис вокруг Украины. В США пишут о ведущейся разработке "плана действий" российской армии на поле боя, в то время как в Германии уже давно опубликовали его.

На эти нестыковки антироссийской пропаганды обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение американского телеканала CBS о том, что российское военное командование якобы получило приказ о начале вторжения на Украину и сейчас разрабатывает план действий на поле боя.

"Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее МИД РФ обратил внимание на то, что в последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, резко возросло. "Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве также указали, что Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций. "С подачи правящих кругов, прежде всего США и Великобритании, ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, создать постоянными повторами русофобских репортажей новую реальность, убедив всех в неотвратимости "российского вторжения на Украину", - заключили в МИД.