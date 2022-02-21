Агрегатор такси DiDi в марте прекратит работу в России и Казахстане

Крупнейший китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта 2022 года прекращает работу в России и Казахстане. Об этом сообщила PR-директор российского офиса компании Ирина Гущина.

"Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года", - цитирует слова Гущиной ТАСС.

В январе в СМИ появилась информация, что DiDi сокращает количество сотрудников в России. Причиной стали проблемы в глобальном офисе компании в связи с претензиями со стороны китайских властей из-за выхода на американскую биржу.

Официально DiDi начал свою работу в России с Казани, позже китайский агрегатор запустился еще в 37 городах.