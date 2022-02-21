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Рубрика: Власть

АЮР запустила горячую линию по правовой помощи беженцам

Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России запустила горячую линию по оказанию правовой помощи гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. Юридические консультации будут оказываться бесплатно по номеру телефона 8 800 300 80 86. Горячая линия работает круглосуточно. Также заявку на правовую помощь можно оставить на сайте в специальном разделе "Помощь беженцам".

Как подчеркивают в Ассоциации, эксперты АЮР оказывают юридические консультации бесплатно для всех беженцев, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера.

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин отметил, что оказание бесплатной юридической помощи является одним из важнейших направлений АЮР.

"Мы, конечно же, не можем остаться в стороне в этой ситуации, затронувшей всех неравнодушных людей, и готовы оказать всестороннюю правовую помощь гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР. Ведь помимо проблем, связанных с бытом и размещением, многих людей волнуют еще и различные юридические вопросы. Например, получение гражданства, социальные выплаты, устройство детей в школы. По этим и другим темам эксперты Ассоциации юристов России будут круглосуточно консультировать всех, обратившихся на горячую линию", - прокомментировал Сергей Степашин.

Также юристы оказывают помощь на базе региональных отделений АЮР. Со списком отделений можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации.
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"Люди, вынужденные бежать из своих домов, могут сейчас столкнуться с различными юридическими вопросами: это и порядок предоставления временного и постоянного жилья, и оформление необходимых документов, и социальное обеспечение. Члены Ассоциации юристов России готовы оказать правовую поддержку беженцам из ЛНР и ДНР", - отметила председатель Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

В свою очередь член правления Ассоциации юристов России, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский сообщил, что ульяновским региональным отделением Ассоциации юристов России разработана брошюра для прибывающих из ЛНР и ДНР с адресами и телефонами пунктов БЮП. Брошюры в скором времени поступят в места размещения беженцев, где также будет организовано дежурство юристов для оказания оперативной правовой помощи.

"Ульяновская область уже завтра принимает 700 беженцев, которые направятся в девять пунктов временного размещения, - сказал он. - Будет организована логистика, прием и размещение семей. Людей обеспечат продуктами и товарами первой необходимости. Безусловно, важное значение имеют добродушие, милосердие, гуманность и отзывчивость. Необходимо сделать так, чтобы люди почувствовали заботу и поддержку. При этом у многих пребывающих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Начиная от помощи в оформлении документов и заканчивая трудоустройством. Для их решения Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с государственным юридическим бюро будут оказывать бесплатную юридическую помощь на базе центров оказания БЮП в регионе. Кроме того, к оказанию правовой помощи подключатся представители адвокатской и нотариальной палат, органы власти. Также будет работать телефон горячей линии 8-800-100-13-84, куда бесплатно за первичной консультацией могут обратиться жители из любого региона нашей страны".

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