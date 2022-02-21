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21.02.2022 09:12
Рубрика: ПДД

Автовладельцы пожаловались на ошибочные штрафы за непристегнутый ремень

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице работают 362 камеры, фиксирующие отсутствие пристегнутых ремней безопасности, 37 из них на МКАД. Однако далеко не все штрафы эти дорожные комплексы выносят справедливо.

Фото: iStock
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Примеры ошибок, допущенных камерами, привел в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. В частности, штраф получил водитель автобуса Otokar турецкого производства. Дело в том, что ремень здесь надевается не слева направо, как обычно, а в обратную сторону. Алгоритм камеры этот момент не учел, хотя на фото ремень видно хорошо.

Также дорожный комплекс не смог распознать ремень светлого цвета. Из-за этого водитель ГАЗели получил сразу шесть штрафов. На фото пристегнутый светлый ремень видно сразу, но не для нейросети. По всей видимости, для ее обучения такие варианты пока не использовались.

Еще один водитель пожаловался на ошибочный штраф: камера не разглядела ремень из-за отворота куртки.

Как пояснил автоэксперт, по статье 1.5 КоАП все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.

"Увы, алгоритмы тоже ошибаются, но трагедии в этом нет: надо просто научить их быть умнее. Камеры на ремни реально спасают жизни", - подчеркнул Александр Шумский.

#ПДД