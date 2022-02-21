Новости

Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 23:47
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске 23:40
Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах 23:37
Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР 23:28
Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР 23:14
Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей 23:13
Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада 23:08
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР 22:59
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 22:58
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 22:50
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 22:42
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 22:36
Путин: Украину загнали под внешнее управление 22:29
Путин: Украина никогда не имела государственности 22:28
Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов 22:27
Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать 22:23
Путин: Украина была создана Россией 22:16
Мусульмане России окажут помощь беженцам Донбасса 22:07
СМИ: США обсуждали эвакуацию Зеленского из Киева 21:57
Рубль ускорил падение к доллару и евро до 3% 21:56
Путин: Украина для России не просто соседняя страна 21:55
ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена 21:18
Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП 21:07
МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение 21:05
Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля 21:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 23:40
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске и установить все обстоятельства произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Мощный взрыв прогремел в понедельник у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). На распространенных видеозаписях были видны поврежденные здания, а также горящий автомобиль. Сообщалось, что среди пострадавших - руководитель представительства ЛНР в СЦКК и его водитель.

Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР
Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу"
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц