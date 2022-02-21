Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске и установить все обстоятельства произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Мощный взрыв прогремел в понедельник у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). На распространенных видеозаписях были видны поврежденные здания, а также горящий автомобиль. Сообщалось, что среди пострадавших - руководитель представительства ЛНР в СЦКК и его водитель.