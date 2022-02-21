Биржа NFT-токенов на базе "ВКонтакте": хайп или реальность

Соцсеть "ВКонтакте" внедрит поддержку NFT: при посредничестве соцсети авторы смогут загрузить контент, создать токен, а потом разместить его на бирже. Эксперты скептически оценивают перспективы такого проекта.

Как считают в компании, поддержка NFT-токенов станет частью набора инструментов для монетизации пользовательского контента и защиты авторских прав. При этом, по словам технического директора соцсети Александра Тоболя, свой собственный блокчейн во "ВКонтакте" создавать не собираются, соцсеть намерена выступать в роли посредника и помощника.

"Есть процесс формирования технологии, и он пройден. Уже появились площадки, появился блокчейн. И не хватает какой-то продуктовой истории, чтобы это все собрать и придвинуть к пользователям. И здесь как раз наша задача, чтобы предоставить возможность загрузить контент, легко создать NFT-токен, разместить его потом на бирже", - заявил Тоболь в эфире "Вести.Нет".

По оценкам экспертов, мировой рынок NFT-токенов сейчас составляет от 20 до 35 миллиардов долларов в год. Ожидается, что за ближайшие три года он вырастет до 80 млрд долларов.

Одной из главных проблем рынка NFT принято называть мошенничество. По данным OpenSea - одной из крупнейших мировых NFT-площадок - более 80 процентов NFT-токенов, создаваемых у них - это плагиат или фальшивки. У "ВКонтакте" есть решение и этой проблемы - соцсеть предлагает задействовать существующую систему Content ID - проверку авторства всей загружаемой музыки и видео. Причем как внутри соцсети, так и по базам контента крупнейших мировых лейблов.

"Если вы дополняете это все Content ID как гарантией того, что на этой площадке или во всем мире это контент уникальный, то это фиксирует авторское право. Если вся эта история - с одной стороны, с гарантией уникальности, с другой стороны - с авторским правом на территории различных стран - будет объединена вокруг блокчейна и NFT, то это прямо универсальное суперкрутое решение для авторов", - заявил Тоболь.

Эксперты сдержанно оценивают перспективы NFT и биржи токенов, создаваемых на базе соцсети. По их мнению, главные проблемы в реализации проекта будут связаны с отсутствием необходимой экспертизы у соцсети и мер регулирования рынка NFT у государства.

В России пока нет специализированных площадок, на которых создаются и продаются невзаимозаменяемые токены, отмечает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

"Обычно для этого есть специализированные площадки, на которых создаются и размещаются продукты NFT, как раз на них создаются и развиваются большие базы клиентов в специализированной среде. У "ВКонтакте" аудитория слишком разношерстная, которая не разбирается и не знает реальную цену продуктам. Схема монетизации может быть весьма недоработанной, однако для роста аудитории социальной сети в теме цифровых финансовых активов это очень хорошая история", - считает эксперт.

Отсутствие норм правового регулирования для рынка NFT-токенов считает главной проблемой Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики МГИМО МИД России, председатель коллеги по цифровым спорам Арбитражного центра РСПП.

"По оценкам специалистов, NFT - это лучший способ цифровой фиксации авторских и смежных прав. Тем не менее сегодня приходится фиксировать, что сам объект авторских прав и непосредственно привязанный к нему NFT-токен - это все-таки разные объекты, которые могут существовать отдельно друг от друга, и правовое регулирование в этой части вряд ли можно считать однозначным", - считает Сидоренко.

Самой сомнительной частью инициатив "ВКонтакте" Сидоренко считает идею биржи NFT-токенов. По ее мнению, в этой истории гораздо больше хайпа, чем реальной работы.

"Каждый должен заниматься тем, что умеет. У нас уже есть печальные примеры использования цифровых финансовых активов социальными сетями, достаточно вспомнить криптовалюту Facebook", - отмечает Сидоренко.

По словам эксперта, любая форма передачи авторских или каких-либо иных имущественных прав, облеченная в NFT-токены, изначально не будет носить правового характера, а сама сделка будет признаваться ничтожной. Соцсети сегодня не адаптированы ни ментально, ни репутационно для того, чтобы заходить на зыбкую почву цифровых активов.