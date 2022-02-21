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Рубрика: Digital

Биржа NFT-токенов на базе "ВКонтакте": хайп или реальность

Текст: Олег Капранов
Соцсеть "ВКонтакте" внедрит поддержку NFT: при посредничестве соцсети авторы смогут загрузить контент, создать токен, а потом разместить его на бирже. Эксперты скептически оценивают перспективы такого проекта.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как считают в компании, поддержка NFT-токенов станет частью набора инструментов для монетизации пользовательского контента и защиты авторских прав. При этом, по словам технического директора соцсети Александра Тоболя, свой собственный блокчейн во "ВКонтакте" создавать не собираются, соцсеть намерена выступать в роли посредника и помощника.

"Есть процесс формирования технологии, и он пройден. Уже появились площадки, появился блокчейн. И не хватает какой-то продуктовой истории, чтобы это все собрать и придвинуть к пользователям. И здесь как раз наша задача, чтобы предоставить возможность загрузить контент, легко создать NFT-токен, разместить его потом на бирже", - заявил Тоболь в эфире "Вести.Нет".

По оценкам экспертов, мировой рынок NFT-токенов сейчас составляет от 20 до 35 миллиардов долларов в год. Ожидается, что за ближайшие три года он вырастет до 80 млрд долларов.

Одной из главных проблем рынка NFT принято называть мошенничество. По данным OpenSea - одной из крупнейших мировых NFT-площадок - более 80 процентов NFT-токенов, создаваемых у них - это плагиат или фальшивки. У "ВКонтакте" есть решение и этой проблемы - соцсеть предлагает задействовать существующую систему Content ID - проверку авторства всей загружаемой музыки и видео. Причем как внутри соцсети, так и по базам контента крупнейших мировых лейблов.

Фото: youtube.com / Burnt Banksy
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"Если вы дополняете это все Content ID как гарантией того, что на этой площадке или во всем мире это контент уникальный, то это фиксирует авторское право. Если вся эта история - с одной стороны, с гарантией уникальности, с другой стороны - с авторским правом на территории различных стран - будет объединена вокруг блокчейна и NFT, то это прямо универсальное суперкрутое решение для авторов", - заявил Тоболь.

Эксперты сдержанно оценивают перспективы NFT и биржи токенов, создаваемых на базе соцсети. По их мнению, главные проблемы в реализации проекта будут связаны с отсутствием необходимой экспертизы у соцсети и мер регулирования рынка NFT у государства.

В России пока нет специализированных площадок, на которых создаются и продаются невзаимозаменяемые токены, отмечает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

"Обычно для этого есть специализированные площадки, на которых создаются и размещаются продукты NFT, как раз на них создаются и развиваются большие базы клиентов в специализированной среде. У "ВКонтакте" аудитория слишком разношерстная, которая не разбирается и не знает реальную цену продуктам. Схема монетизации может быть весьма недоработанной, однако для роста аудитории социальной сети в теме цифровых финансовых активов это очень хорошая история", - считает эксперт.

Отсутствие норм правового регулирования для рынка NFT-токенов считает главной проблемой Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики МГИМО МИД России, председатель коллеги по цифровым спорам Арбитражного центра РСПП.

Фото: iStock
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"По оценкам специалистов, NFT - это лучший способ цифровой фиксации авторских и смежных прав. Тем не менее сегодня приходится фиксировать, что сам объект авторских прав и непосредственно привязанный к нему NFT-токен - это все-таки разные объекты, которые могут существовать отдельно друг от друга, и правовое регулирование в этой части вряд ли можно считать однозначным", - считает Сидоренко.

Самой сомнительной частью инициатив "ВКонтакте" Сидоренко считает идею биржи NFT-токенов. По ее мнению, в этой истории гораздо больше хайпа, чем реальной работы.

"Каждый должен заниматься тем, что умеет. У нас уже есть печальные примеры использования цифровых финансовых активов социальными сетями, достаточно вспомнить криптовалюту Facebook", - отмечает Сидоренко.

По словам эксперта, любая форма передачи авторских или каких-либо иных имущественных прав, облеченная в NFT-токены, изначально не будет носить правового характера, а сама сделка будет признаваться ничтожной. Соцсети сегодня не адаптированы ни ментально, ни репутационно для того, чтобы заходить на зыбкую почву цифровых активов.

Digital Технологии Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии ВКонтакте

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