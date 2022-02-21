Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Британии Борис Джонсон одним из первых отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР. По мнению главы британского кабинета министров, решение Москвы признать народные республики Донбасса является "нарушением международного права".

По его словам, признание республик означает "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины". "Это отказ от минского процесса и Минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", - цитирует ТАСС слова Джонсона.

Ранее Лондон, активно накачивающий Украину современным летальным оружием наряду с США и другими странами НАТО, грозил ввести жесткие антироссийские санкции в случае эскалации ситуации вокруг постсоветской республики.