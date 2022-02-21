Французский депутат Барделла назвал справедливыми требования РФ к НАТО

Евродепутат и лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла высказался по поводу расширения НАТО на восток.

"Россия и ее президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы альянс не приближался к российским границам, - заявил политик в эфире BFMTV. - Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход".

Барделла напомнил, что в 1991 году между США и СССР была заключена "негласная договоренность" о нерасширении НАТО на восток, но "этот договор не соблюдался". Депутат добавил, что сейчас Франция должна помочь Москве и Киеву решить проблему на востоке Украине. Необходимо добиваться деэскалации ситуации.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Франции 20 февраля обсудили ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Владимир Путин отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. А страдают мирные жители ДНР и ЛНР.

При этом Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами.