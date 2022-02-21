Глава Франции предложил провести саммит по безопасности

Встреча президентов РФ и США пока не запланирована, но Владимир Путин и Джо Байден могут всегда договориться о контактах, если сочтут целесообразным. Так в Кремле прокомментировали инициативу французского лидера Эмманюэля Макрона о проведении саммита "по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с участием всех заинтересованных сторон".

В Елисейском дворце предположили, что саммиту могли бы предшествовать американо-российские переговоры на высшем уровне. "Нет, пока конкретных планов на этот счет нет, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение". По словам Пескова, пока в Москве исходят из того, что на этой неделе возможна встреча Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном. Накануне Макрон заметно активизировал дипломатические контакты с целью деэскалации обстановки вокруг Украины. Дважды в течение суток (в том числе уже за полночь) он общался по телефону с Владимиром Путиным. Макрон также звонил Джо Байдену, премьеру Британии Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кстати, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже подтвердила, что Байден "дал принципиальное согласие" на встречу с главой РФ.

Как стало известно, Макрон отложил на неделю выдвижение своей кандидатуры на предстоящих в апреле президентских выборах, чтобы полностью посвятить время урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на ближнее окружение французского лидера. "Ситуация на Украине смешала все карты", - заявил источник в Елисейском дворце.