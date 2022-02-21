Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провел несколько телефонных разговоров, обсудил ухудшение ситуации на востоке Украины с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом.

РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон предложил коллегам провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с участием всех заинтересованных сторон.

"Президенты Путин и Байден приняли идею такого саммита в принципе", - заявили в Париже. И добавили, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля.

Напомним, в минувшее воскресенье лидеры России и Франции по телефону обсудили ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами.

Затем СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона с Байденом. Он был коротким - около 15 минут. В Белом доме также были немногословны, говоря об этом сеансе связи. "Они обсудили продолжающуюся дипломатическую работу", - подчеркнули в американской администрации.