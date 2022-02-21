Глава ЛНР: Гуманитарной катастрофы удалось избежать только благодаря России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24" признал, что гуманитарной катастрофы в республике удалось избежать исключительно благодаря помощи России.

По словам Пасечника, Киев с 2014 года реализует агрессивную политику в отношении мирных жителей Донбасса, оставляет ЛНР и ДНР без воды и света, проводит политику экономической блокаду в отношении предприятий республик. "И только благодаря помощи России нас не постигла гуманитарная катастрофа", - указал глава ЛНР.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. По мнению властей республик, это позволит избежать массовой гибели мирных жителей на фоне намерений Киева осуществить полномасштабное наступление на востоке Украины.