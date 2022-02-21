Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ананченко считает события на Донбассе геноцидом русского народа. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Ананченко, Киев "демонстрирует свою ненависть ко всему русскому", а нанесение артиллерийских ударов является "самым настоящим геноцидом русского народа". Политик уверен, что украинской "кучке политических ничтожеств" придется ответить за творимые преступления. "Русские своих не бросают", - заявил Ананченко.

Он выразил уверенность, что жителям востока Украины будет возвращено право говорить на языке предков и жить с традиционными русскими ценностями. Ананченко также выразил уверенность, что Россия признает ДНР, назвав это величайшим событием.