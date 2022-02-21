В ДНР назвали геноцидом со стороны Киева лишение жителей Донбасса питьевой воды

Прекращение работы насосной станции в Донецкой народной республике, из-за которого десятки тысяч граждан остались без питьевой воды, является геноцидом со стороны Киева. Такое мнение выразил представитель милиции республики Эдуард Басурин.

"Я считаю, что это в чистом виде геноцид, - заявил Басурин во время выступления в эфире канала "Соловьев.Live". - Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды".

Ранее власти ДНР объявили режим ЧС государственного уровня из-за остановки работы насосной станции.

В конце февраля обстановка на Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.