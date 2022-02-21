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21.02.2022 15:19
Рубрика: В мире

В ДНР назвали геноцидом со стороны Киева лишение жителей Донбасса питьевой воды

Текст: Дмитрий Кулемякин

Прекращение работы насосной станции в Донецкой народной республике, из-за которого десятки тысяч граждан остались без питьевой воды, является геноцидом со стороны Киева. Такое мнение выразил представитель милиции республики Эдуард Басурин.

Еще один мирный житель ДНР погиб при обстреле ВСУ

"Я считаю, что это в чистом виде геноцид, - заявил Басурин во время выступления в эфире канала "Соловьев.Live". - Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды".

Ранее власти ДНР объявили режим ЧС государственного уровня из-за остановки работы насосной станции.

В конце февраля обстановка на Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.

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