Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля

Руководитель представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко и его водитель пострадали при взрыве в центре Луганска. Об этом передает Луганский информационный центр.

Взрывное устройство сработало в автомобиле на стоянке у здания представительства ЛНР в СЦКК. На месте работают оперативные службы.

Представительство ЛНР в СЦКК подтвердило, что в результате взрыва в Луганск есть потерпевшие. В сообщении ведомства подчеркивается, что в 20:25 у здания представительства в припаркованном автомобиле сработало неустановленное взрывное устройство. В результате ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Народной милиции ЛНР, а также руководитель и водитель представительства.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате происшествия повреждено здание представительства ЛНР в СЦКК, остекление квартир в прилегающих жилых домах, а также офисные помещения.

На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.