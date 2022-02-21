"Исключительное право": Что делать в случае принуждения к увольнению с работы

Работодатель не может требовать от работника написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом напомнили в Минтруде.

"Такое заявление работник может написать только по собственной инициативе, это исключительное право сотрудника", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте ведомства.

В случае принуждения к увольнению по собственному желанию работник может обратиться в Трудовую инспекцию.

Расторжение договора по инициативе работодателя возможно, однако для этого компания или ИП должны выполнить условия, прописанные в Трудовом кодексе, добавили в Минтруде.

Ранее в Минтруде также напомнили, что ряд россиян могут уволиться без отработки обязательных двух недель после написания заявления. Так, прекратить работу уже на следующий день могут сотрудники, поступившие на учебу; работники, призванные на военную службу; выходящие на пенсию; а также сотрудники, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав со стороны работодателей (факт нарушения должен быть подтвержден).