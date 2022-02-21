Козак: Киев держит в глубоком секрете, каким он видит Донбасс

Украина не может внятно ответить, как она видит статус Донбасса в своем составе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании Совбеза РФ, посвященном ситуации на Украине, а также обращениям Госдумы и руководителей ЛНР и ДНР о признании суверенитета республик.

Козак напомнил, что диалог о статусе Донбасса в составе "постконфликтной" Украины должен был начаться сразу после вывода тяжелых вооружений из зоны конфликта. Отвод был окончательно завершен в марте 2015 года, а до конца того же года должны были вступить в силу поправки в конституцию Украины, согласованные с Донбассом.

"Этот диалог не начат, Украина держит в глубоком секрете, каким она видит статус Донбасса", - констатировал Козак, добавив, что из переговоров следует, что Киев видит ЛНР и ДНР обычными муниципальными образованиями без всякого особого статуса.

"Они убедили уже общественное мнение, что Минские соглашения в этой части являются неприемлемыми", - отметил Дмитрий Козак. На переговорах в международном формате руководители Украины "шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности Минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что Минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее", добавил он.