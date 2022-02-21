Лавров: Запад отклонил предложения России по безопасности

Как указал министр, на прошлой неделе были подготовлены оценки ответов США и НАТО на российские инициативы в области безопасности, представленные Западу в декабре прошлого года.

"Эта оценка показывает, что наши коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, в первую очередь в отношении нерасширения НАТО на восток, - констатировал Лавров. - Это требование отклонено со ссылкой на так называемую "политику открытых дверей".

Министр также указал, что Вашингтон "пытается всячески обойти" опорный для России принцип принцип неделимости безопасности. США, по мнению главы российской дипломатии, выделяют из российских предложений исключительно второстепенные вопросы, ради того, чтобы "коренные интересы Вашингтона и НАТО не пострадали". Министр также добавил, что результаты Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз показали, что что страны Запада в своих позициях опираются исключительно на Вашингтон.