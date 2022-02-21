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21 февраля 2022 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 21 февраля 2022 года № 103 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац первый пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1.1. Руководителям государственных медицинских организаций Ленинградской области:";

пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и домах культуры, реализующих указанные образовательные программы, с соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16), по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела ""Дополнительное образование (в том числе в домах культуры)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

в пункте 1.2.4 слова "постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16)" заменить словами ""постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16";

в пункте 1.2.7 слова "20 февраля" заменить словами "13 марта";

пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:

"1.3.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и домах культуры, реализующих указанные образовательные программы, с соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16, по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела ""Дополнительное образование (в том числе в домах культуры)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

в пункте 1.3.7 слова "20 февраля" заменить словами "13 марта";

в пункте 1.11:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода, сформированного в соответствии с утвержденными приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 года № 1053н формой медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и (или) формой "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - действительный QR-код), или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее чем за 48 часов (далее -действительный отрицательный результат ПЦР-теста), при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы "Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных экскурсий с использованием ЗD-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий), при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).",

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Деятельность театров Ленинградской области допускается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста и при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).",

абзац девятый признать утратившим силу;

в пункте 1.19.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.19.2. В зоне 1 и зоне 2 деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, а также при условии, что количество посетителей объектов в зоне 1 и зоне 2 будет составлять до 50 процентов заполняемости. В случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять при наличии у сотрудников (работников) и посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста. Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.",

абзац второй признать утратившим силу;

абзац первый пункта 1.19.3 изложить в следующей редакции:

"1.19.3. Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников), в том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста, а также при условии исключения предоставления услуг по перевозке лицам без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).";

абзацы первый и второй пункта 1.19.5 изложить в следующей редакции:

"1.19.5. Деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито, а также гостиниц, иных средств размещения разрешена с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников) и посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста. При этом заселение в гостиницы, иные средства размещения возможно также при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (СОVID-19) посредством экспресс-теста.

В случае наличия у кинотеатров паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешена без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзац третий пункта 1.20 изложить в следующей редакции:

"Обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания в зоне 1 и зоне 2 разрешено при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 работу разрешено осуществлять при условии наличия у сотрудников (работников) и посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзац девятый пункта 1.21 изложить в следующей редакции:

"В зоне 1 и зоне 2 деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается при условии наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять при условии наличия у сотрудников (работников) и посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзац второй пункта 1.24 изложить в следующей редакции:

"не допускать работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги, к работе при отсутствии у них действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста;";

абзац пятый пункта 1.26 изложить в следующей редакции:

"Работа организаций отдыха детей и их оздоровления разрешается только при условии проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены (в условиях обсервации), наличия у сотрудников 18 лет и старше, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих совместно с ними, действительного QR-кода; наличия у всех сотрудников, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих совместно с ними, действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

в пункте 1.27:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий на открытом воздухе будет составлять: в зоне 1 и зоне 2 - до 500 человек, в зоне 3 - до 1000 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников и зрителей таких мероприятий действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста. Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Разрешается проведение в помещениях официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области, при условии соблюдения требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, без участия зрителей при проведении таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников таких мероприятий действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.",

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и объектов спорта в части проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе тренировочных мероприятий, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. Посетители, находящиеся на территории зданий (помещений), где осуществляют деятельность организации, осуществляющие спортивную подготовку, а также на объектах спорта, подлежат обязательной входной термометрии, должны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В зоне 1 и зоне 2 дополнительным условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста. Данное условие не распространяется на посетителей, сопровождающих исключительно до/от раздевалки и передачи тренеру несовершеннолетних детей до 8 лет включительно. Указанное дополнительное условие не применяется к организациям, осуществляющим спортивную подготовку, и объектам спорта, оформившим паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, за исключением граждан, имеющих действительный QR-код, разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).

Неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, имеющих действительный QR-код.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, указанными в приложении 3 к настоящему постановлению, за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих действительный QR-код.",

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек; к зоне 3 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 50 человек, и при условии применения во всех ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:

"обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в первую очередь не имеющих действительного QR-кода, лиц в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых не менее 80 процентов работников (от фактической численности работников) имеют действительный QR-код, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. Рекомендовать руководителям медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, у которых не менее 95 процентов работников имеют действительный QR-код, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подтверждающими документами являются копии медицинского сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и (или) копии сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), оформленных в соответствии с приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 года № 1053н, содержащие действительный QR-код.",

абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый признать утратившими силу;

абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

"Требование о наличии действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа в части проведения зрелищных и концертных мероприятий, разрешено с 6.00 до 2.00 часов ночи с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

"Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников мероприятия действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

дополнить пунктом 1.27.1 следующего содержания:

"1.27.1. Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформленные до 31 октября 2021 года включительно, действуют по 30 апреля 2022 года, оформленные в период с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно - в течение шести месяцев со дня их оформления.

Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 года, определяется сроком действия одного из действительных QR-кодов работников с ближайшей датой, но составляет не менее трех месяцев со дня оформления.";

абзац третий пункта 1.33 изложить в следующей редакции:

"обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста;";

пункт 1.34.1 изложить в следующей редакции:

"1.34.1. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов государственных гражданских служащих Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (от фактической численности), действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

пункт 1.35 изложить в следующей редакции:

"1.35. Руководителям государственных учреждений и государственных предприятий Ленинградской области, а также иных организаций, учредителями которых является Ленинградская область, обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

абзац четвертый пункта 1.36 изложить в следующей редакции:

"обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов муниципальных служащих Ленинградской области, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, а также иных организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления (от фактической численности), действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

пункт 1.37 изложить в следующей редакции:

"1.37. Руководителям государственных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и образовательных организаций иных форм собственности, в том числе муниципальной, с 1 сентября 2021 года не допускать работников, сотрудников на рабочее место при отсутствии у них действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.";

в пункте 1.39:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"запретить посещение, за исключением посещения лиц, находящихся в данных учреждениях, близкими родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, опекуны, попечители и др.) в количестве одного человека при условии представления действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.", абзацы третий - пятый признать утратившими силу;

пункт 1.40 изложить в следующей редакции:

"1.40. Подтверждением наличия у посетителей действительного QR-кода и (или) действительного отрицательного результата ПЦР-теста является их предъявление на входе работнику (сотруднику) соответствующего объекта вместе с документом, удостоверяющим личность, для обеспечения возможности идентификации.

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, вправе вместо действительного QR-кода предъявить действительные документы, выданные уполномоченной медицинской организацией, подтверждающие получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19.";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

наименование изложить в следующей редакции:

"Перечень видов плановой помощи в государственных медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации";

строку "Плановая медицинская помощь в условиях стационара" изложить в следующей редакции:

строки "Профилактические осмотры несовершеннолетних", "Диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", "Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп" и "Медицинские осмотры для прохождения медико-социальной экспертизы" изложить в следующей редакции:

строки "Медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту", "Медицинские осмотры граждан, поступающих в образовательные организации", "Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", "Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием", "Медицинское освидетельствование граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Медицинское освидетельствование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" и "Медицинские осмотры граждан, поступающих в организации социального обслуживания" изложить в следующей редакции:

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строку 10 изложить в следующей редакции:

строку 13 изложить в следующей редакции:

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

строку 28 изложить в следующей редакции:

приложение 4 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу 21 февраля 2022 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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Приложение 4. Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19
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