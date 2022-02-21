Лукашенко: Белорусы не допустят попыток переписать историю

Твердую уверенность в том, что народ Беларуси не допустит попыток переписать историю и забрать Победу советского народа, выразил 21 февраля Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения государственных наград и знамении прокуратуры, передает пресс-служба главы государства.

Не случайно, по его словам, для проведения награждения выбран Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны - символа белорусской государственности. "Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство, - пояснил белорусский лидер. - Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил?"

Он с сожалением был вынужден признать, что количество и масштабы вызовов и угроз в мире не уменьшаются. "В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут", - подчеркнул президент.

Именно современные реваншисты, по словам Лукашенко, провоцируют новые конфликты. "И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, то есть нас с вами, назвать агрессорами", - с возмущением пояснил белорусский лидер, добавив, что "этого допустить мы не можем".

Он заверил, что начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут доведены до конца. "Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более трех млн человек, которые стали жертвами нацизма", - напомнил президент.

В торжественной обстановке он вручил ордена, медали и благодарности президента прокурорским работникам. В частности, ордена "За службу Родине" III степени удостоен генеральный прокурор Андрей Швед, ордена Почета - прокурор Гродно Владимир Клишин.

Обращаясь к участникам церемонии, Лукашенко отметил, что своей настойчивостью и принципиальностью при защите прав граждан, общественных и государственных интересов, честностью и патриотизмом они завоевали немалый авторитет. "Нам надо сделать все, чтобы наша страна, испытавшая такое горе совсем недавно, оставалась мирной, независимой страной и чтобы на нашей земле жили только мирные люди", - резюмировал оратор.