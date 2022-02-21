Постановление правительства Магаданской области от 16 февраля 2022 года № 116-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:
в пункте 5 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:
- в абзаце втором слова "и рук" исключить;
- дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Магаданской области С.К.Носов
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