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21.02.2022 18:09
Рубрика: Власть

Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны

Текст: Дмитрий Гончарук
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в выполнении Минского комплекса мер, поскольку это будет препятствовать его переизбранию на пост главы государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства, - вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Мы угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег видим, понимаем, с чем связан такой шаг, но и понимаем ситуацию, которая сложилась на данный момент", - предварил выступление Медведева президент Владимир Путин.

Фото: Denis Abramov/Anadolu Agency via Getty Images
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"Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, то совершенно очевидно, во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории в принципе Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой помощи и поддержки от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в обстрелах, лишении элементарных благ, лишении элементарных прав человека", - заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что по совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс зафиксированных Минскими соглашениями мер выполняться не будет.

"Более того, по понятным причинам, даже при наличии давления со стороны иностранных государств типа Франции, Германии, по всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его избранию на должность президента", - подчеркнул он.

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