МИД РФ: Россия не против проведения саммитов по Украине

Российские власти не против проведения саммитов по украинской тематике, которые предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, однако такие мероприятия должны быть содержательными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство "Интерфакс".

По словам министра, Москва и Париж договорились, что перед проведением подобных мероприятий Запад представит "свое видение возможных результатов".