МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение

В МИД России подтвердили, что не находят каких-либо подтверждений американским заявлениям о возможных терактах России.

В официальном сообщении внешнеполитическое ведомство выразило "глубокое недоумение неуемным желанием Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку", а также "вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам". В МИД рассчитывают на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям.

Ранее посольство США в Москве распространило предупреждение о якобы готовящихся терактах "в торговых центрах, метро, на железнодорожных станциях и в других общественных местах в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также районы с напряженной ситуацией вдоль российской границы с Украиной".

Комментируя заявление посольства, глава российского МИД Сергей Лавров указал, что этому "нет никаких подтверждений". Лавров также указал, что работа американского посольства не "несерьезна и несолидна".