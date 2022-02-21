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21.02.2022 16:48
Рубрика: Власть

Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов

Текст: Иван Сысоев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Москва не получала из Вашингтона никаких подтверждений информации о якобы готовящихся в Москве и Санкт-Петербурге террористических актах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского министра, "нет никаких подтверждений" распространенному вчера заявлению посольства США в Москве о "готовящихся террористических актах в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах".

Как отметил Лавров, "невнятный ответ" посольства со ссылкой на информацию в СМИ не выдерживает критики. "Насколько серьезна такая работа и насколько солидно для государственных учреждений, имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным, я думаю, каждому необходимо судить самому", - указал министр.

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