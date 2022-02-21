Посольство США разъяснило свои предупреждения о терактах в России

Представители посольства США в России приняли решение опубликовать предупреждения о возможных террористических актах в крупных городах из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц.

"В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, - заявил дипломат агентству РИА Новости. - Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности".

Пресс-секретарь подчеркнул, что американский госдепартамент отвечает за "обеспечение безопасности американских граждан за рубежом".

В ночь на понедельник американское посольство предупредило своих соотечественников о возможных террористических актах в Москве, Санкт-Петербурге и зонах, которые граничат с Украиной.