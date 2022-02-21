Мобильные бригады юрпомощи начали оказывать консультации гражданам ДНР и ЛНР

В министерстве юстиции России сообщили, что первые мобильные бригады государственных юридических бюро уже находятся на месте для юридических консультаций граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

"Мобильные бригады государственных юридических бюро прибыли в Ростовскую область для оказания бесплатной юридической помощи гражданам ДНР и ЛНР, находящимся в пунктах временного размещения на территории региона, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Три специально оборудованных для выездных консультаций автомобиля со специалистами государственных юридических бюро из Волгоградской, Тамбовской областей и Краснодарского края будут перемещаться между пунктами временного размещения эвакуированных граждан".

Первые консультации уже были проведены в Неклиновском районе Ростовской области. Вчера вечером за полтора часа правовую помощь получили порядка 30 человек. Сегодня, 21 февраля, специалисты в мобильных пунктах приняли уже более 100 человек.

Заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын подчеркнул: важно, что за правовой помощью людям в тяжелой ситуации не надо никуда идти, она приезжает сама.

"Огромное значение имеет оперативная юридическая помощь людям, которым пришлось покинуть свой дом, - сказал он. - Сейчас основные вопросы, с которыми обращаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР, - это оформление статуса временного убежища, в том числе и для несовершеннолетних, получение выплат, вопросы получения гражданства, регистрации, возможности трудоустройства. Сотрудники Минюста России и Государственных юридических бюро работают в непосредственной координации со специалистами подразделения по вопросам миграции МВД России, а также социальными службами Ростовской области".

Максим Бесхмельницын также отметил, что практика оперативных правовых консультаций будет распространена на все регионы, которые примут эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. "Территориальным управлениям Минюста России будет поручено совместно с руководством регионов и государственными юридическими бюро организовать работу по оказанию оперативной правовой помощи прибывающим с Донбасса гражданам", - сообщил он.