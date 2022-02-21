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21.02.2022 12:03
Рубрика: Легковые авто

Можно ли зимой ездить на "докатке"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как правило, в качестве запаски в багажнике автомобиля находится летняя резина, которую туда кладет производитель. Менее распространенный вариант - так называемая "докатка": нестандартное колесо, предназначенное для того. чтобы добраться на небольшой скорости в ближайшую автомастерскую.

Фото: ГИБДД Кемеровской области
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Можно ли использовать "докатку" зимой и как к этому отнесутся инспекторы ГИБДД, если остановят автомобиль?

Для начала - что представляет собой "докатка". По сравнению со штатными колесами это имеет более высокий профиль, пишет aif.ru. Значительных боковых перегрузок "докатка" не выдерживает. Еще одна проблема - рисунок протектора. Он не совпадает с тем, что бывает на зимней резине, поэтому на приличной скорости машину будет уводить в сторону.

Также "докатка" увеличивает тормозной путь автомобиля. Причина - разница во вращении колес, которая заставляет сбоить системы ABS и ESP. Из-за всех этих недостатков колесо предназначено только для непродолжительного использования, о чем свидетельствует надпись "Temporary use only". Зимой с таким колесом лучше не разгоняться свыше 70 км/час.

"Докатка" будет проскальзывать на дороге в любом случае. Будет правильным использовать повышенные обороты мотора, которые позволяют более эффективно тормозить двигателем: водителю нужно будет просто отпускать педаль газа.

С точки зрения законодательства использование "докатки" является нарушением. По части 1 статьи 12.5 КоАП водителя может ждать штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Но если автовладелец объяснит инспектору ситуацию, то чаще всего он войдет в положение. "Докатку" можно использовать для того, чтобы доехать до автосервиса после повреждения штатного колеса. Лучше всего будет предоставить доказательства.