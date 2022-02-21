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21.02.2022 22:07
Рубрика: Общество

Мусульмане России окажут помощь беженцам Донбасса

Текст: Владимир Емельяненко

Духовные организации мусульман окажут всю необходимую материальную поддержку прибывающим беженцам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимо от их религиозной принадлежности. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов.

Фото: Максим Захаров/РИА Новости
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Он заметил, что мусульмане 59 регионов страны окажут широкую поддержку беженцам Донбасса. И подчеркнул, что большая ответственность ложится на плечи религиозных деятелей и духовных управлений мусульман, которые граничат с Украиной. Особая - на мусульман Ростовской области, где уже готовы принять и разместить сотни людей из ЛНР и ДНР. "Мы не спрашиваем, какой они национальной или религиозной принадлежности. Для нас они беженцы, и мы обязаны помочь им", - сказал Дамир Мухетдинов.

Он также подчеркнул, что 19 февраля приказом председателя ДУМ России муфтия Равиля Гайнутдина создан штаб по организации гуманитарной помощи беженцам. Это касается как сбора гуманитарной помощи из регионов, так и ее доставки в Ростовскую область.

"Для раздачи гуманитарной помощи мы выделим специальную группу ДУМ России, которая доставит грузы, и на месте будет работать с беженцами", - сообщил Мухетдинов.

Он также заметил, что ряд глав региональных управлений ДУМ высказали готовность приема и размещения беженцев. "Мы работаем в оперативном режиме. Молитвенно мы с этими людьми", - сказал Мухетдинов.

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