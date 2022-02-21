На станции метро "Маяковская" открылся сезон свадеб

С начала года на станции метро "Маяковская" в столице поженились три пары. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Торжественные церемонии прошли в минувшее воскресенье. А чтобы не мешали пассажиры, расписали молодых ночью. "В интерьере "Маяковской" роспись становится событием из сказки. А для тех, кто переживает: церемония проходит точно так же, как и в обычном ЗАГСе", - сообщает ведомство. Сотрудник ЗАГСа спрашивает о желании молодых связать себя узами брака, объявляет их мужем и женой. Молодые обмениваются кольцами и поздравляют друг друга поцелуем.

Напомним, что в прошлом году на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская" поженились 18 пар. По данным ведомства, в этом году их число увеличится до 150.