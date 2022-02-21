Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.02.2022 10:02
Рубрика: Легковые авто

Названы лучшие марки автомобилей по качеству и безопасности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Агентство Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг самых лучших автомобилей с точки зрения удовлетворённости потребителей, а также по безопасности и надёжности.

Фото: Mercedes-Benz
10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам

Компания берёт в расчёт данные собственных исследований автовладельцев, которые готовы купить авто той же марки или порекомендовать её к рассмотрению знакомым, а также на результатах собственных дорожных испытаний и краш-тестов.

В 2022 году лидером рейтинга стала Subaru, которая вытеснили рейтинга прошлого года - Mazda, расположившуюся на второй позиции. На одну позицию опустилась BMW, занявшая третью строчку списка.

Самый большой прогресс - у Acura, которая прыгнула вверх сразу на 11 позиций и заняла 12 место. Mini повысилась в рейтинге удовлетворённости на 9 позиций, расположившись на восьмой позиции, Audi стала шестой (+5).

Tesla же, которая получила в ходе последнего обновления руль-штурвал, показавшийся экспертам Consumer Reports не совсем удобным, скатилась на семь мест и занимает теперь 23 строчку рейтинга.

Первая с конца списка - марка Jeep, которую подвела надёжность модели Gladiator. В прошлом году на её месте была Alfa Romeo.

В Consumer Reports отметили, что рейтинг не является прямым руководством к действию, и качество, удобство, надёжность и комфорт могут разниться от модели к модели в рамках линейки одного бренда, поэтому при покупке машины эксперты советовали тщательнее изучать предложения рынка.

#Tesla #BMW #Mazda #Audi