Неуловимые марсианские облака удалось поймать на камеру

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they’re made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) February 17, 2022

Специалистам NASA с помощью ровера Curiosity удалось поймать редкие кадры марсианских облаков. Воздушные массы находятся в 80 километрах над поверхностью Марса. На такой высоте очень холодно, поэтому облака состоят из льда и углекислого газа.

Как рассказано в сообщении космического агентства, первые изображения с тенью от облаков на марсианском рельефе сняты 12 декабря 2021 года, на 3325 марсианский сол миссии, а вторые, на которых только облака - 15 февраля.

Облака Марса слабо выражены в атмосфере, для их наблюдения нужны специальные методы. Делается несколько изображений, чтобы получить четкий статичный фон. Это позволяет всему остальному движущемуся внутри изображения (например, облакам или теням) стать видимыми после удаления статического фона из каждого отдельного кадра.