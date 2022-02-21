Оппозиция Украины считает, что президент втянул страну в военный психоз

Украинский президент Владимир Зеленский своими действиями втянул страну в военный психоз. Об этом заявил представитель оппозиционной партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Зеленский реально втянул страну в военный психоз", - заявил депутат, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По словам политика, президенту следует определить свою позицию по Минским соглашениям, заключение которых в свое время помогло сохранить множество жизней. "Его реализация - единственный путь завершения войны, путь компромисса, по которому надо идти", - добавил Бойко.

В конце февраля обстановка в Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.