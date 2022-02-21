Распоряжение губернатора Пензенской области от 21 февраля 2022 года № 111-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Пензенской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2006 № 189-пП "Об утверждении положения о Пензенской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), для проведения мероприятий по приему, размещению в пунктах временного проживания, всестороннему обеспечению, социальной защите и поддержке лиц, прибывших на территорию Пензенской области с 21 февраля 2022 года с территорий, граничащих с Российской Федерацией (далее - прибывшие лица), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Ввести с 21 февраля 2022 года для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ПТП РСЧС) режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального уровня реагирования.

2. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц.

3. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить всю территорию Пензенской области.

4. Привлечь силы и средства ПТП РСЧС к проведению мероприятий по приему, размещению в пунктах временного размещения и всестороннему обеспечению прибывших лиц.

5. Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области обеспечить:

5.1. координацию деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области по вопросам приема, размещения в пунктах временного размещения, трудоустройства, социальной защиты и поддержки прибывших лиц;

5.2. первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания и питания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

6. Министерству здравоохранения Пензенской области в пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить:

6.1. проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания;

6.2. проведение профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н;

6.3. контроль с целью активного выявления инфекционных (паразитарных) заболеваний с проведением регламентированных противоэпидемических мероприятий;

6.4. работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.

7. Министерству образования Пензенской области принять комплекс организационно-управленческих мер:

7.1. по обеспечению прибывших лиц, имеющих детей дошкольного возраста, местами в детских дошкольных учреждениях;

7.2. по организации образовательного процесса в организациях общего и среднего профессионального образования для прибывших лиц;

7.3. по организации образовательного процесса и обеспечению бесплатным питанием в организациях общего и среднего профессионального образования для прибывших лиц из числа обучающихся во взаимодействии с органами местного самоуправления;

7.4. по обеспечению психолого-педагогическим сопровождением прибывших лиц из числа обучающихся на базе образовательных организаций;

7.5. по организации отдыха, досуга и занятости прибывших лиц из числа обучающихся;

7.6. по привлечению волонтерских (добровольческих) организаций Пензенской области к оказанию всесторонней помощи прибывшим лицам из числа обучающихся.

8. Министерству культуры и туризма Пензенской области организовать проведение культурно-досуговых мероприятий для прибывших лиц.

9. Министерству общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области организовать предоставление бесплатной юридической помощи для прибывших лиц.

10. Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области организовать доставку прибывших лиц в пункты временного размещения.

11. Рекомендовать:

11.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области организовать контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах временного размещения прибывших лиц;

11.2. УМВД России по Пензенской области обеспечить:

11.2.1 сопровождение транспорта к пунктам временного размещения с прибывшими лицами;

11.2.2. усиленную охрану общественного порядка в местах временного размещения прибывших лиц;

11.2.3. мероприятия по миграционному и регистрационному учету прибывших лиц.

11.3. Главному управлению МЧС России по Пензенской области обеспечить:

11.3.1. взаимодействие сил и средств ПТП РСЧС по вопросам гражданской защиты прибывших лиц;

11.3.2. оказание экстренной психологической помощи прибывшим лицам.

12. Главам администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области:

12.1. обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по приему, размещению, трудоустройству прибывших лиц;

12.2. подготовить пункты временного размещения к приему прибывших лиц;

12.3. обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечение питанием, медицинское обеспечение и оказание при необходимости юридической помощи.

13. Министерству внутренней и информационной политики Пензенской области:

13.1. обеспечить информирование населения о введении режима чрезвычайной ситуации;

13.2. организовать регулярное размещение в средствах массовой информации соответствующих материалов о работе по оказанию гуманитарной помощи, регистрации, размещению и дальнейшему обустройству прибывших лиц.

14. Министерству финансов Пензенской области обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, из резервного фонда Правительства Пензенской области.

15. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения, социальной политики и занятости населения.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







