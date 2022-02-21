Песков оценил вероятность саммита Россия-США

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит в планах, но она может состояться, если главы государств сочтут это целесообразным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока конкретных планов на этот счет нет", - сказал он на брифинге в понедельник. И подчеркнул: "Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение".

Отметим, что ранее о возможности проведения российско-американского саммита сообщил Елисейский дворец по итогам бесед президента Франции Эмманюэля Макрона с обоими лидерами. "Президенты Путин и Байден приняли идею такого саммита в принципе", - говорится в сообщении.