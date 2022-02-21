Пушилин заявил о резком обострении обстановки в ДНР

Украинская армия продолжает обстреливать территорию Донецкой народной республики, обстановка в республике становится критической. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

"За последние сутки обстановка в республике стала критической. Украина ведет массированные обстрелы нашей территории", - заявил Пушилин, чьи слова опубликованы в его канале в Telegram. Политик добавил, что более 1,7 тыс. снарядов и мин были выпущены со стороны украинской армии.

Пушилин также отметил, что на территории республики действуют диверсионные группы. По его словам, они готовят теракты в отношении мирных жителей. Вместе с тем были "предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол".

В конце февраля обстановка на Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.