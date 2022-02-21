Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО

Президент США Джо Байден заверил, что Украину на данный момент не собираются принимать в НАТО - более того, возможен мораторий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Российский лидер сделал такое заявление после выступления главы МИД Сергея Лаврова, который в числе прочего затронул вопрос расширения НАТО на Восток.

"Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра, - сказал Путин. - Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня".

При этом он обратил внимание, что подобный мораторий в случае его введения не будет уступкой России - это лишь реализация планов самого альянса. Дело в том, что НАТО просто считает, что Украина пока не готова к вступлению.

"Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов, - уточнил Путин. - Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот - мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете".

Российский лидер также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассказал ему, что в американской позиции по гарантиям безопасности есть изменения. "Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", - добавил Путин.