Путин намерен выслушать мнения членов Совбеза России о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности России высказать свое мнение по вопросу о признании республик Донбасса. Ранее с таким призывом у нему обратились депутаты Госдумы, а также руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В понедельник глава государства созвал внеочередное совещание Совбеза. "Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги в этом направлении", - сказал Владимир Путин во вступительном слове.

Он уточнил, что имеет в виду "и обращение руководителей Донецкой народной республики, Луганской народной республик к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы РФ на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР".

Путин добавил, что эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности вообще и на европейском континенте в частности. "Потому что использование Украины как инструмента противостояния против России представляет для нас серьезную, очень большую угрозу", - отметил он.