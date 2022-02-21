Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие

Ситуация в мире кардинально изменится, если у Киева появится оружие массового уничтожения. Москва должна реагировать на эту реальную опасность. Об этом заявил президент России в телеобращении.

"Уже прозвучали заявления, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У" тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени", - подчеркнул Владимир Путин.

У Украины есть советские заделы, добавил президент. "Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам… фактически ведущим такие разработки, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа", - считает он.

"С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, Европе, особенно для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - заявил Путин. Тем более что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для России.