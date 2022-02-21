Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России, посвященном ситуации вокруг Донбасса заявил, что не обсуждал заранее с его участниками предмет дискуссии, и беседа проходит "с чистого лица".

"Ко всем сейчас хочу обратиться: каждый из вас знает, я специально - хочу это подчеркнуть: специально - ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше менее заранее не спрашивал", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

"И то, что происходит сейчас, происходит что называется "с чистого листа", потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки со стороны", - добавил Путин. "Это я считаю чрезвычайно важным", - заключил он.

В своем вступительном слове глава государства так обозначил цель заседания: "послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги", имея в виду "и обращение руководителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы РФ на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР".