Путин сообщил Макрону и Шольцу, что подпишет указ о признании ДНР и ЛНР в ближайшее время

Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как сообщили в Кремле, Путин информировал лидеров стран об итогах расширенного заседания Совбеза, на котором рассматривалась ситуация вокруг Донбасса с учетом постановления Госдумы по вопросу о признании ДНР и ЛНР.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится в сообщении.

В Кремле отмечают, что сегодня поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

"Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием", - отмечается в пресс-релизе. Вместе с тем лидеры обозначил готовность к продолжению контактов.